Погрузка на сети РЖД выросла на 3,2 процента по итогам 2017 года

(Казань, 9 января, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) выросла на 3,2 процента по итогам 2017 года и составила 1,26 млрд т. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В декабре 2017 года также был зафиксирован рост показателя на 4,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Таким образом, погрузка на сети РЖД в последнем месяце 2017 года составила 110, 2 млн т.

За 2017 год железными дорогами были погружены каменный уголь (около 360 млн т), нефть и нефтепродукты (235,5 млн т), строительные грузы (почти 133 млн т) и др.

По итогам прошлого месяца грузооборот вырос на пять процентов – до 219 млрд тарифных тонно-км. По итогам года этот показатель увеличился на 6,4 процента и достиг 2,49 трлн тарифных тонно-км.