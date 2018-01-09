На премьеру первого в истории Челнинского театра моноспектакля приедет автор пьесы

(Набережные Челны, 9 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). На показ первого в истории Набережночелнинского русского драматического театра «Мастеровые» моноспектакля приедет автор пьесы – российский драматург Ася Волошина.

В моноспектакле «Мама» по пьесе Волошиной сыграет ведущая актриса театра Марина Кулясова, которая буквально накануне нового года удостоена звания заслуженного артиста Республики Татарстан. Спектакль поставил главный режиссер театра Денис Хуснияров.

Сюжет спектакля построен на письмах матери, которая, умирая от рака, написала своей дочери 24 послания — по одному на каждый год жизни. И в день своего 28-летия, а мама умерла именно в этом возрасте, героине предстоит прочитать последнее послание.

Пьесы Волошиной завоевали любовь зрителей не только в России, но и за рубежом. С ней сотрудничают ведущие современные режиссеры. Спектакли, созданные по ее произведениям, ставят во многих российских и зарубежных театрах. Ее пьесы входят в шорт-лист известных фестивалей драматургии, отмечают в театре.

Премьера моноспектакля «Мама» в театре «Мастеровые» состоится 10 января.