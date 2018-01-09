Глава Минстроя Татарстана озвучил планы по программе строительства жилья на 2018 год

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). В этом году в Татарстане по программе жилищного строительства планируется построить в общей сложности 2 млн 403 тыс. кв. метров жилья. Это чуть меньше, чем в прошлом году (2 млн 408,1 тыс. кв. метров). Об этом сегодня на республиканском совещании заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба Президента республики.

По словам Файзуллина, в этом году по программе Госжилфонда запланировано построить 87 домов на 9 тыс. 711 квартир (527,0 тыс. кв. метров). В рамках программы строительства многоквартирного инвестиционного жилья будет введено 120 домов на 17 тыс. 297 квартир (871,3 тыс. кв. метров), малоэтажного жилстроя – 1 млн 4,7 тыс. кв. метров.

Глава Минстроя также сообщил, что программы по строительству и капремонту жилья в прошлом году выполнены в полном объеме.