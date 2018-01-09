Курс криптовалюты Ripple продолжил падение

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Курс криптовалюты Ripple, доля которой на рынке криптовалют в настоящее время составляет 12 процентов, продолжает падать уже вторую торговую сессию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные CoinMarketCap.

Ripple подешевела на 14,85 процента, до 2,41 доллара, а цена биткоина упала на 3,51 процента, до 15,46 тыс. долларов.

В настоящее время капитализация рынка криптовалют составляет около 750 млрд долларов. При этом доля биткоина составляет 34 процента, а криптовалюты Ethereum – 15 процентов.