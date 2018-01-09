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Происшествия

На дорогах Татарстана за время праздников погибли десять человек

9 января 2018, 11:03 , Фото: МВД России по РТ, Александр Елисеев

На дорогах Татарстана за время праздников погибли десять человек Серьезных происшествий в местах массового пребывания людей в столице Татарстана, зафиксировано не было.

(Казань, 9 января, «Татар-информ», Александр Елисеев). За время праздников в Татарстане зафиксировано 466 преступлений, что, по словам заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Фяргата Мухаметзянова, на четверть меньше, чем в будни. Об этом он сказал сегодня на брифинге, посвященном итогам праздников, в Кабинете Министров РТ.

«В Татарстане в период праздников произошло шесть убийств, 17 случаев причинения тяжкого вреда здоровью на бытовой почве в ходе распития спиртных напитков. Произошло три разбойных нападения и 19 грабежей. На дорогах Татарстана зафиксированы 47 ДТП, в которых погибли десять человек», – рассказал Фяргат Мухаметзянов.

По данным Управления культуры исполкома Казани, серьезных происшествий в местах массового пребывания людей в столице Татарстана, зафиксировано не было.

Дворовые елки, которые в новогодние праздники проводились в Казани, по замыслу Управления культуры исполкома города были направлены на создание добрососедских отношений.

«Сейчас люди часто переезжают, меняют микрорайоны. Именно поэтому на дворовых елках мы хотели создать атмосферу добрых соседских отношений», – объяснил начальник управления Азат Абзалов.

 

 


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