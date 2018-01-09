В Татарстане заработал сайт для предпринимателей «Проверенный бизнес»

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). В Татарстане открылся интернет-журнал для предпринимателей «Проверенный бизнес», сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Сайт содержит базовые знания для предпринимателей, информацию о контрольно-надзорных органах республики, полезные видеоролики, а также справочник с наиболее частыми нарушениями законодательства представителями бизнеса и способы устранения нарушений, рассказал редактор интернет-ресурса «Проверенный бизнес» Сергей Кощеев.

«Каждый контрольно-надзорный орган дает 10 — 15 типовых нарушений, которые он чаще всего выявляет. Можно зайти и посмотреть, на чем можно „проколоться“ и не допустить этого», — отметил Сергей Кощеев.

В новостном блоке есть информация о предстоящих событиях, новинки законодательства и рассказы о конкретных случаях проверок.

Кроме того, на интернет-портале можно задать вопрос и получить ответ от надзорных органов РТ.