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Экономика и финансы

В Минтруде предложили улучшить состав потребительской корзины

9 января 2018, 11:52

По мнению главы ведомства Максима Топилина, в потребительскую корзину необходимо добавить мяса, рыбы, овощей и фруктов.
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Министр труда РФ Максим Топилин предложил улучшить состав потребительской корзины, добавив в нее мясной и рыбной продукции, овощей и фруктов. Об этом сообщает ТАСС. 

В действующей сейчас корзине избыток хлебных продуктов и картофеля, а мяса и рыбы, овощей и фруктов недостаточно, отметил глава Минтруда РФ. «Приблизить набор продуктов питания к оптимальному — главная задача новой потребительской корзины», — заявил он.

Кроме того, стоит вопрос о пересмотре соотношения долей продуктов питания, которая на сегодняшний день составляет 50 процентов, и долей непродовольственных товаров и услуг (по 25 процентов).


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