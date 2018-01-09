В Минтруде предложили улучшить состав потребительской корзины

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Министр труда РФ Максим Топилин предложил улучшить состав потребительской корзины, добавив в нее мясной и рыбной продукции, овощей и фруктов. Об этом сообщает ТАСС.

В действующей сейчас корзине избыток хлебных продуктов и картофеля, а мяса и рыбы, овощей и фруктов недостаточно, отметил глава Минтруда РФ. «Приблизить набор продуктов питания к оптимальному — главная задача новой потребительской корзины», — заявил он.

Кроме того, стоит вопрос о пересмотре соотношения долей продуктов питания, которая на сегодняшний день составляет 50 процентов, и долей непродовольственных товаров и услуг (по 25 процентов).