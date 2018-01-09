Главинвестстрой РТ опроверг перенос открытия станции метро «Дубравная» в Казани

(Казань, 9 января, «Татар-информ», Оксана Романова). Заказчик строительных работ по станции метро «Дубравная» в Казани – ГКУ «Главинвестстрой РТ» опровергло появившуюся в местных СМИ информацию о переносе даты открытия объекта с мая на декабрь 2018 года. Об этом «Татар-информ» сообщил источник в компании.

«Декабрь 2018-го ошибочно указали: первоначально декабрь 2017 года был, затем май 2018 года. В мае 2018 года по-прежнему планируем открыть», – заверил собеседник, подчеркнув, что это крайне необходимо в преддверии чемпионата мира по футболу, матчи которого будут проходить в том числе и в Казани.

Сообщения об очередном изменении даты сдачи станции «Дубравная» многие СМИ стали тиражировать еще накануне. Поводом стал паспорт объекта, где, действительно, сроком окончания работ указан декабрь 2018 года.

Первоначально начатое еще в 2013 году строительство объекта планировалось завершить в декабре 2016 года. Затем окончание работ передвинули на 30 августа 2017 года, а потом – на декабрь того же года. Позже гендиректор АО «Казметрострой» Марат Рахимов заверил, что датой запуска новой станции станет 9 мая 2018 года.

Как уточнили «Татар-информ» в пресс-службе Министерства строительства РТ, конкретная дата сдачи станции пока не утверждена, но ориентировочно это, как и планировалось, произойдет во 2-м квартале 2018 года.

Как подчеркнул заместитель начальника МУП «Казметрострой» Вениамин Терзиманов, паспорт выдается включительно до завершения строительства объекта, включающего также благоустройство и иные сопутствующие работы.

Стоит отметить, что Управлением архитектуры Казани на территории у станции метро «Дубравная» уже разработан проект небольшого рынка для сохранения самостийно организовавшейся здесь еще до строительства объекта торговой зоны.

