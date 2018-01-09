СМИ: В США с Ямала отправится первая партия российского газа

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Российский газ с проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ» будет отправлен в американский Бостон из-за скачка цен на него на восточном побережье США. Отправка состоится 22 января, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на трейдеров.

Груз в Бостон доставит танкер Gaselys, принадлежащий французской компании Engie.

Издание отмечает, что поставка российского газа в Соединенные Штаты прямо полярна стратегии развития американского рынка, согласно которой США становятся крупным экспортером этого вида сырья. Однако необходимость закупки была продиктована резким ростом цен на газ на восточном побережье США из-за снежной бури. На днях цены на северо-востоке страны за газовое топливо поднимались до рекордных 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Эксперты отрасли сошлись во мнении, что данная поставка вряд ли положит начало тенденции и говорит лишь о глобализации газового рынка.