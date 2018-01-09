От петард и бенгальских огней за время праздников в Татарстане пострадали десять человек

(Казань, 9 января, «Татар-информ», Александр Елисеев). В Татарстане с 31 декабря по 9 января на пожарах погибли шесть человек, семеро получили различные травмы. За такой же отрезок времени в прошлом году в огне погибли четыре человека.

Такие данные сегодня обнародовал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, начальник управления надзорной деятельности, полковник внутренней службы Сергей Сергеев в Кабинете Министров РТ на брифинге, посвященном итогам праздников.

При этом общее количество пожаров за праздничные дни снизилось на 11 процентов – зарегистрировано 76 возгораний против 85.

В период праздников в Татарстане огонь унёс жизни отца и двоих его сыновей – трагедия произошла в Мензелинском районе. Сейчас отрабатываются три возможные версии – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и поджог.

«Что касается версий пожара – проводятся следственные действия. Заключение нашей лаборатории пока ещё не готово. Если сравнивать с пожаром в деревне Кувак в 2016 году, здесь есть отличия. Там семья была полностью отключена от систем отопления, а эта семья была полностью благополучной – сравнивать не стоит. Как только мы проведём анализ, можно будет меры принимать», – сообщил Сергей Сергеев.

В период праздников под особым контролем сотрудников МЧС находились места проведения массовых мероприятий и религиозные объекты. Пристальное внимание уделялось местам, где торгуют салютами.

«Всего с 25 декабря проведено 1147 рейдовых осмотров, в ходе которых выявлено 11 случаев реализации пиротехнических изделий с нарушением требований пожарной безопасности. По каждому факту составлены административные протоколы. К сожалению, от пиротехники пострадали десять человек, среди которых дети. Четыре пострадавших от бенгальских огней и шесть – от петард», – подчеркнул Сергей Сергеев.