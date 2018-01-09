Жюри «КиВиНа-2018» в Сочи оценило челнинских девушек из команды «Марат»

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Девушек из челнинской команды «Марат», принимающих участие в 29-м фестивале команд КВН «КиВиН-2018», назвали идеальной фестивальной командой и просто красавицами. Об этом пишут «Челнинские известия».



Девушки на фестивале в Сочи заняли 12-е место.



Кроме «Марата» из педагогического университета в фестивале принимают участие команды «Бим Бам Бом» из Набережночелнинского института К(П)ФУ и «С хорошим настроением!» (АО «Ремдизель»). Выступление команды «Бим Бам Бом» судьи оценили в четыре балла из пяти возможных.

Просмотры первого тура продолжаются, по их итогам станет известно, какие команды пройдут в следующий этап.