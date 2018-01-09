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Культура

Челнинские вокалисты стали лауреатами конкурса III Tokyo International Music Competition

9 января 2018, 16:26 , Фото: управление культуры г,Набережные Челны

Челнинские вокалисты стали лауреатами конкурса III Tokyo International Music Competition По условиям состязания, его участники должны были выслать видеозаписи в адрес жюри, в состав которого вошли преподаватели вузов и музыканты Японии.

(Набережные Челны, 9 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинский вокальный ансамбль «Мирабелла» музыкальной детской школы № 5 стал лауреатом первой степени международного конкурса III Tokyo International Music Competition. Об этом сообщили в Управлении культуры исполкома Челнов.

Международный конкурс носил дистанционный характер. По условиям состязания, его участники должны были выслать видеозаписи в адрес жюри, в состав которого вошли преподаватели высших музыкальных заведений и концертирующие музыканты Японии.

Подобные дистанционные состязания в последнее время практикуются во многих города мира: в Мадриде, Париже, Лондоне. Они дают возможность любому музыканту, в том числе из глубинки, получить оценку признанных мастеров в своей области, а также выйти на международный уровень.  


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