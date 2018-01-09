За новогодние праздники «скорая» Казани выполнила более девяти тысяч вызовов

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). С 1 января по 7 января 2018 года в станцию скорой медицинской помощи Казани поступило 9473 вызова, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

За праздничную неделю казанцы вызывали медиков «скорой» в общественные места 1130 раз. Еще 7794 вызова пришлось на различные заболевания.

На несчастные случаи медики скорой помощи выезжали 1145 раз, в том числе 26 — на места ДТП, в которых пострадал 31 человек.

По сравнению с предыдущей неделей число вызовов увеличилось на 1104 за счет заболеваний и родов. Увеличилось число обращений по поводу острого нарушения мозгового кровообращения – на 11 случаев. На ДТП врачи выезжали на 32 раза реже, чем в последнюю неделю декабря 2017 года.