Объявлен прием заявок на конкурс юных художников «Пас, удар, гол!»

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Стартовал международный художественный конкурс юных художников «Пас, удар, гол!» Конкурс проводится под эгидой ведущих спортивных организаций России и мира, сообщает АО «Татмедиа».



Работы принимаются с 15 января по 1 мая.



К участию в художественном конкурсе приглашаются юные граждане России в возрасте от 7 до 16 лет. Они могут прислать свои работы, выполненные на холсте маслом, акварелью, графикой, бандеролями или посылками по адресу: Москва, а/я 1, ООО «Панорама».



Авторы лучших работ получат почетные дипломы, золотые, серебряные или бронзовые медали и памятные подарки. Выставки работ пройдут на 12 стадионах в 11 городах России, принимающих чемпионат мира по футболу, а также в Государственной Думе РФ. Лучшие картины и рисунки будут опубликованы в художественном альбоме, который получит каждый победитель.



Торжественное награждение лауреатов международного конкурса состоится в Госдуме в сентябре 2018 года.