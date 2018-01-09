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Фото: В Сахаре второй год подряд прошел снегопад

9 января 2018, 10:05 , Фото: аккаунт Karim Bouchetata в Facebook

Фото: В Сахаре второй год подряд прошел снегопад Снегопад начался 7 января на севере пустыни – в городе Айн-Сефра.
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Африканская пустыня Сахара второй год подряд покрывается снегом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на алжирскую газету TSA.

Снегопад начался 7 января на севере пустыни – в городе Айн-Сефра. Выпало примерно около 40 см осадков. Снег пролежал около дня, а потом начал таять.

Это уже третий случай снегопада в пустыне за все время метеонаблюдений. В 2016 году 21 декабря снег выпал в том же алжирском городе. По словам, фотографа, сделавшего снимки, все были потрясены снегопадом в пустыне.

Впервые снег в Сахаре выпал 18 февраля 1979 года.

 


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