Жители Тукаевского района просят проверить обоснованность передачи лебяжьих озер в аренду

(Набережные Челны, 9 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Жители Тукаевского района создали петицию в Интернете, в которой просят федеральные структуры, в том числе и Генеральную прокуратуру РФ, проверить обоснованность передачи лебяжьих озер в аренду коммерческой фирме.

Тукаевцы в петиции пишут, что весной 2017 года в пригородной зоне Набережных Челнов коммерческая фирма ООО «ГрадРесурс» начала засыпать грунтом два природных озера, являющиеся украшением ландшафта и любимым местом отдыха горожан. Благодаря активной природоохранной деятельности общественности и местных депутатов, начавшуюся стройку на месте озер удалось временно остановить. Фирма была оштрафована на 400 тысяч рублей. Ей было предписано восстановить береговую зону и вернуть водоемы в собственность государства.

В декабре 2017 года появилась информация, что ООО «ГрадРесурс» в судебном порядке продлило на три года договор аренды земельного участка с озерами и намерено продолжить строительство гостиницы.

Эта информация встревожила тукаевцев. Они просят Генпрокуратуру РФ проверить законность договора аренды земельного участка с расположенными на нем природными водоемами и принять меры к защите озер от уничтожения.

Петицию подписали свыше ста человек.