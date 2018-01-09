С начала года цены на автомобили «АвтоВАЗ» увеличились в среднем на 2,5 процента

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). С начала 2018 года цены на ряд автомобилей российского производителя «АвтоВАЗ» увеличились в среднем на 2,5 процента. Об этом сообщают «Известия».

Таким образом, стоимость седанов Lada Vesta и Lada Granta увеличилась на 15 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно. Также на 15 тыс. рублей выросла цена на кроссовер Xray.

В повышении цен в начале года нет ничего необычного, отмечают эксперты. В начале 2017 года стоимость на некоторые модели отечественного производителя также была повышена на два процента.