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Экономика и финансы

С начала года цены на автомобили «АвтоВАЗ» увеличились в среднем на 2,5 процента

9 января 2018, 20:55

В повышении цен в начале года нет ничего необычного, отмечают эксперты.
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). С начала 2018 года цены на ряд автомобилей российского производителя «АвтоВАЗ» увеличились в среднем на 2,5 процента. Об этом сообщают «Известия».

Таким образом, стоимость седанов Lada Vesta и Lada Granta увеличилась на 15 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно. Также на 15 тыс. рублей выросла цена на кроссовер Xray. 

В повышении цен в начале года нет ничего необычного, отмечают эксперты. В начале 2017 года стоимость на некоторые модели отечественного производителя также была повышена на два процента.


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