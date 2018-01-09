Все новости Татарстан Россия

Hi-Tech

СМИ: Минобороны России переведет служебные компьютеры на отечественное ПО

9 января 2018, 09:42

Первые пакеты операционной системы Astra Linux для тестирования в войсках ведомство получит в этом году.
88 млрд. руб. переплатило офицерам Минобороны России
Угодивший под БТР рядовой обратился к А.Сердюкову в связи с невыплатой компенсации
В Татарстане стартовал всероссийский конкурс «Я помню! Я горжусь»
Отряд кораблей Тихоокеанского флота отправился в дальний поход
В Генштабе ВС РФ начала работу «горячая линия» по вопросам призыва

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). В Минобороны России приняли решение о переходе с операционной системы Microsoft, установленной в настоящее время на служебных компьютерах ведомства, на программное обеспечение российских производителей Astra Linux. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники. 

В этом году Минобороны получит первые пакеты Astra Linux для тестирования в войсках, сообщили источники издания в ведомстве.

При полном соответствии отечественного ПО требованиям военных его установят на все служебные компьютеры в ведомстве. Операционная система станет основной для автоматизированных систем управления и рабочих мест, а также оборудования военной техники.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter