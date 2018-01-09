СМИ: Минобороны России переведет служебные компьютеры на отечественное ПО

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). В Минобороны России приняли решение о переходе с операционной системы Microsoft, установленной в настоящее время на служебных компьютерах ведомства, на программное обеспечение российских производителей Astra Linux. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.

В этом году Минобороны получит первые пакеты Astra Linux для тестирования в войсках, сообщили источники издания в ведомстве.

При полном соответствии отечественного ПО требованиям военных его установят на все служебные компьютеры в ведомстве. Операционная система станет основной для автоматизированных систем управления и рабочих мест, а также оборудования военной техники.