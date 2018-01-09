Российских майнеров обложат налогами

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Российских майнеров собираются заставить зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект Минфина о регулировании криптовалют.

Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил о готовящихся изменениях в налоговом законодательстве. Работа над документом идет по поручению Президента РФ и должна быть завершена в первом полугодии 2018 года, сказал он.

Между водителем, занимающимся частным извозом, и человеком, зарабатывающим майнингом, нет особой разницы, оба должны зарегистрироваться и платить налоги, считает Моисеев.

«Мы относим майнинг к предпринимательской деятельности. Следовательно, ее могут вести либо индивидуальные предприниматели, либо юридические лица», — сказал замминистра финансов.

Такую же точку зрения имеет Центробанк России. Майнинг как бизнес должен регистрироваться и подпадать под налогообложение, сообщила в ноябре первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

На сегодняшний день майнингом может заниматься любой продвинутый пользователь Интернета. Для этого надо иметь на компьютере соответствующую видеокарту. Несколько ПК, добывающих биткоины, могут составить небольшую домашнюю майнинг-ферму, говорится в сообщении информагентства.