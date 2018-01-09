Мутко будет заниматься организацией туристического саммита

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Вице-премьер Виталий Мутко согласно распоряжению, подписанному Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, возглавил оргкомитет по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), пишет «Коммерсантъ».

Кроме того, членами оргкомитета станут замминистра культуры Алла Манилова, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, руководитель Ростуризма Олег Сафонов, глава Департамента туризма и региональной политики Минкульта Ольга Ярилова, а также представители МИДа, МВД, ФТС, Минфина, Минтранса, ФСБ и ряда других ведомств.

Событие, которое будет проходить в Санкт-Петербурге, намечено на 2019 год.