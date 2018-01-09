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На третий день «Дакара-2018» Николаев из «КАМАЗ-мастера» пришел вторым после Виллагры

9 января 2018, 08:18 , Фото: kamazmaster.ru

На третий день «Дакара-2018» Николаев из «КАМАЗ-мастера» пришел вторым после Виллагры Айрат Мардеев сегодня оказался в тройке победителей после Эдуарда Николаева.
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). По итогам трех дней «Дакара-2018» Эдуард Николаев из «КАМАЗ-мастера» стал вторым, уступив аргентинцу Федерико Виллагре, сообщила российская команда на своей странице в Facebook .

Сейчас соперников разделяет 8 минут 58 секунд.

Из 42 грузовиков, стартовавших в Лиме, сегодня на старт 296-километрового скоростного спецучастка Писко — Сан Хуан Де Маркона вышли 30 участников. 

В сегодняшнем туре не повезло многим игрокам. Сразу два грузовика — голландца Тони Генугтена и белоруса Сергея Вязовича опрокинулись в дюнах. Голландец Мартин Ван Ден Бринк на Renault долго не мог найти навигационную точку и потерял 46 минут на финише. 

Экипаж Дмитрия Сотникова застрял в дюнах, его экипажу пришлось менять муфту охлаждения водяного радиатора. Экипаж Сотникова и помогавшего ему Антона Шибалова потеряли около часа. 

Айрат Мардеев сегодня оказался в тройке победителей после Эдуарда Николаева. Дмитрий Сотников пришел 10-й, Айрат Мардеев — 16-й, Антон Шибалов — 17-й.


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