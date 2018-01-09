Медведев запретил бросать окурки из окон поездов и машин

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Гражданам России запретили выбрасывать окурки из окон поездов и машин в связи с изменениями в правила противопожарного режима. Соответствующее постановление за подписью Председателя Правительства Дмитрия Медведева опубликовано на сайте российского Кабмина.

В документе указывается на необходимость защиты от огня железнодорожных зон и участков, прилегающих к автомобильным дорогам.

«В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта», — говорится в публикации на сайте.

Также запрещается курить вне отведенных мест лицам, которые занимаются уборкой зерновых культур и заготовкой кормов.