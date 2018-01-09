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Общество

Медведев запретил бросать окурки из окон поездов и машин

9 января 2018, 07:56

Постановление Правительства запрещает курить вне отведенных мест лицам, которые занимаются уборкой зерновых культур и заготовкой кормов.
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Гражданам России запретили выбрасывать окурки из окон поездов и машин в связи с изменениями в правила противопожарного режима. Соответствующее постановление за подписью Председателя Правительства Дмитрия Медведева опубликовано на сайте российского Кабмина. 

В документе указывается на необходимость защиты от огня железнодорожных зон и участков, прилегающих к автомобильным дорогам.

«В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта», — говорится в публикации на сайте. 

Также запрещается курить вне отведенных мест лицам, которые занимаются уборкой зерновых культур и заготовкой кормов.


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