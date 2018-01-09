Белый дом: Трампа не будет осматривать психиатр

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). В ежегодный медицинский осмотр Президента США Дональда Трампа не будет входить психиатрическая оценка здоровья, сообщает Russia Today со ссылкой на The Hill.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли отрицательно ответил на вопрос, включен ли психиатр в программу медосмотра, пишет американское издание.

«У него острый ум. Он — рабочая лошадь и требует, чтобы его сотрудники были такими же», — сказал Хидли.

Ранее Президент США признался, что всю жизнь одними из его главных качеств были психическая устойчивость и ум.