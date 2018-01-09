Спортивная драма «Движение вверх» возглавила новогодний прокат в России

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Спортивная драма «Движение вверх» российского производства стала лидером проката по итогам новогодних каникул, сообщает РИА «Новости».

Фильм собрал за выходные более 658 млн рублей. По итогам двух недель проката кинолента собрала более 1,2 млрд рублей.

«Движение вверх» основан на реальных событиях. В нем сыграли Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров и другие.

Приключенческий фильм «Джуманджи: зов джунглей» занял второе место проката. Лента заработала 300 млн рублей, а за три недели проката – более 1,1 млрд рублей.

На третьем месте по итогам проката оказался российский мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта». За уикенд он заработал 265 млн рублей, а за две недели — 674 млн.

На четвертом и пятом местах «Величайший шоумен» с Хью Джекманом в главной роли и «Елки новые» соответственно.