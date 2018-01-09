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Культура

В Белокаминном зале Музея ИЗО РТ состоится музыкальный четверг

9 января 2018, 05:11

В первом отделении вечера старший научный сотрудник ГМИИ РТ Роман Гатилов расскажет о жизни и творчестве художника Георгия Верейского.
В январские праздники в Музее ИЗО РТ пройдет музыкальный вечер
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На музыкальном четверге в Белокаминном зале музея ИЗО РТ выступит ансамбль «Серебряные струны»

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Государственный музей изобразительных искусств РТ 11 января продолжит цикл художественно-музыкальных программ «Музыкальный четверг в Белокаминном зале», сообщает пресс-служба музея.

В первом отделении вечера старший научный сотрудник ГМИИ РТ Роман Гатилов расскажет о жизни и творчестве Георгия Верейского, русского и советского художника, мастера графического портрета и пейзажа.

На проходящей в настоящее время выставке «Русская живопись конца XIX – начала XX века» представлены две работы художника: «Аллея» и «Под старыми липами».

Во втором отделении «Музыкального четверга в Белокаминном зале» народная артистка и заслуженный деятель искусств РТ, выдающийся концертмейстер Маргарита Коварская и президент Клуба любителей оперы Ольга Иглина представят музыкально-поэтическую программу о поэте Серебряного века Игоре Северянине.


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