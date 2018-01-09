Китай начал выдавать долгосрочные визы для специалистов из-за рубежа

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Китай начал привлекать умы из заграницы с помощью долгосрочных виз. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Визы будут действовать от 5 до 10 лет, по ним можно сколько угодно раз въезжать в страну и оставаться в ней 180 дней. Оформить документы можно через Интернет, это бесплатно. В Китай можно привезти детей и супругов.

Первостепенными кандидатами на получение визы являются IT-специалисты, ученые и бизнесмены. Всего власти намерены привлечь в страну до 50 тысяч иностранцев.