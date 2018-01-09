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Спорт

В Казани дошкольники сразятся за звание лучших шахматистов

9 января 2018, 01:13

Первенство детско-юношеской шахматной школы им. Р. Г. Нежметдинова будет организовано 20 и 21 января.
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). В Казани пройдет первенство по шахматам среди дошкольников. В турнире смогут принять участие мальчики и девочки 2011 года рождения и младше. Об этом сообщается на сайте шахматной школы им. Р. Г. Нежметдинова.

Первенство детско-юношеской шахматной школы будет организовано 20 и 21 января. В первый день состоится четыре тура, во второй – три заключительных тура.

Соревнования пройдут раздельно среди мальчиков и девочек по швейцарской системе в семь туров. На партию каждому участнику отводится 20 минут.


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