В Казани дошкольники сразятся за звание лучших шахматистов

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). В Казани пройдет первенство по шахматам среди дошкольников. В турнире смогут принять участие мальчики и девочки 2011 года рождения и младше. Об этом сообщается на сайте шахматной школы им. Р. Г. Нежметдинова.

Первенство детско-юношеской шахматной школы будет организовано 20 и 21 января. В первый день состоится четыре тура, во второй – три заключительных тура.

Соревнования пройдут раздельно среди мальчиков и девочек по швейцарской системе в семь туров. На партию каждому участнику отводится 20 минут.