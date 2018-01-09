Исследователи выбрали лучшую в мире диету

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Диета DASH (диетический подход к прекращению гипертонии) признана лучшей в мире. Таковой ее считают ученые из американского Национального института сердца, легких и крови, сообщает РИА «Новости».

DASH заключается в частичном или полном отказе от солесодержащей пищи и замене богатых натрием продуктов питания. Эта диета способна оздоровить организм, привести в норму кровяное давления и очистить желудочно-кишечный тракт.

Ранее исследователи из Абердинского университета в Шотландии заявили, что низкокалорийные диеты увеличивают продолжительность жизни у людей, страдающих от ожирения.