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Здоровье и среда, Наука и образование

Исследователи выбрали лучшую в мире диету

9 января 2018, 03:47

DASH заключается в частичном или полном отказе от солесодержащей пищи.
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Диета DASH (диетический подход к прекращению гипертонии) признана лучшей в мире. Таковой ее считают ученые из американского Национального института сердца, легких и крови, сообщает РИА «Новости».

DASH заключается в частичном или полном отказе от солесодержащей пищи и замене богатых натрием продуктов питания. Эта диета способна оздоровить организм, привести в норму кровяное давления и очистить желудочно-кишечный тракт.

Ранее исследователи из Абердинского университета в Шотландии заявили, что низкокалорийные диеты увеличивают продолжительность жизни у людей, страдающих от ожирения.


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