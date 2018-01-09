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Здоровье и среда

Врачи назвали самый легкий способ придать молодость лицу

9 января 2018, 00:26

Чтобы лицо оставалось свежим, нужно заниматься мимической гимнастикой полчаса в день.
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Полчаса мимической гимнастики в день способны придать лицу молодость и свежий вид без каких-либо косметологических процедур. Об этом заявили врачи из Северо-Западного университета в Иллинойсе (США), сообщает РИА «Новости».

К своим выводам ученые пришли после эксперимента длительностью в 20 недель. В нем приняли участие женщины в возрасте от 40 до 65 лет. Им было предложено 32 упражнения на мимику. Они тренировались по 30 минут каждый день. Их фотографировали в начале и в конце опытов. Затем сторонние специалисты оценивали возраст участниц. На первых снимках средний возраст женщин составил 50,8 года, на последних – 48,1 года.

Ученые намерены привлечь к своему исследованию большее количество представительниц слабого пола, чтобы закрепить полученные данные. Если система тренировок подтвердит свою эффективность, это станет самым легким и доступным способом продлить молодость.


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