Врачи назвали самый легкий способ придать молодость лицу

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Полчаса мимической гимнастики в день способны придать лицу молодость и свежий вид без каких-либо косметологических процедур. Об этом заявили врачи из Северо-Западного университета в Иллинойсе (США), сообщает РИА «Новости».

К своим выводам ученые пришли после эксперимента длительностью в 20 недель. В нем приняли участие женщины в возрасте от 40 до 65 лет. Им было предложено 32 упражнения на мимику. Они тренировались по 30 минут каждый день. Их фотографировали в начале и в конце опытов. Затем сторонние специалисты оценивали возраст участниц. На первых снимках средний возраст женщин составил 50,8 года, на последних – 48,1 года.

Ученые намерены привлечь к своему исследованию большее количество представительниц слабого пола, чтобы закрепить полученные данные. Если система тренировок подтвердит свою эффективность, это станет самым легким и доступным способом продлить молодость.