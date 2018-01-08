Андрей Назаров: «Спартак», на мой взгляд, играл хорошо

(Казань, 8 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров после поражения от «Спартака» (2:3) посетовал на судейские решения.

«Хочется поблагодарить “Спартак” и болельщиков. Приятно здесь играть, всегда много народу. “Спартак”, на мой взгляд, играл хорошо. Много причин, почему мы проиграли. Мне сейчас все звонят, все спрашивают. Я, наверное, первый раз за этот сезон скажу. Не первый и не последний раз, когда судьи ставят в коленно-локтевую целую команду. На мой взгляд, это неприемлемо. Потому что речь идет о целом регионе, который просто поставили в коленно-локтевую. Мы не будем обсуждать, был гол или не было, был офсайд или не было. Просто некрасиво. А так, “Спартак” – с победой. Заслужили три очка», – сказал Назаров.