Альметьевский «Нефтяник» начал 2018 год с победы

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Альметьевский хоккейный клуб «Нефтяник» начал год домашним матчем с командой «Сарыарка» из Караганды, которую обыграл со счетом 5:2. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского ХК.

Первый период не отличился большим количеством голевых моментов – лишь одна шайба Александра Чиглицева в конце. Во втором периоде хозяева отправили еще две шайбы в ворота «Сарыарки» – отличились Александр Остроухов и Максим Хапов.

В третьем периоде гости отыграли сразу две шайбы – обе забил Артур Сарваров.

Однако на 57-й минуте Кирилл Адамчук забросил четвертую шайбу. А чуть позже Умед Гильманов установил окончательный счет – 5:2.

10 января «Нефтяник» на своем льду сыграет с курганским «Зауральем».

«Нефтяник» (Альметьевск) – «Сарыарка» (Караганда) – 5:2 (1:0, 2:0, 2:2).

Голы: 1:0 - Чиглинцев (17.05). 2:0 - Остроухов (Воеводин, 20.31). 3:0 - Хапов (Воеводин, 36.56). 3:1 - Сарваров (Дюков, Тамбиев, 44.48, бол.). 3:2 – Сарваров (Ломако, Ердаков, 53.32.). 4:2 – Адамчук (Ядроец, Байкеев, 56.25, бол.). 5:2 – Гильманов (Ядроец, Воеводин, 58.21).