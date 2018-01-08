Дуров запустит блокчейн-платформу «третьего поколения» на базе Telegram

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Российский предприниматель Павел Дуров хочет запустить собственную блокчейн-платформу «третьего поколения» на базе Telegram, сообщает «КоммерсантЪ».

По его задумке, новая платформа, которая будет называться Telegram Open Network, позволит производить платежи внутри Telegram. В качестве средств будет использоваться собственная криптовалюта Gram и фиатные валюты.

Павел Дуров рассчитывает привлечь порядка 500 млн долларов от инвестиционных фондов и крупных корпораций. Среди них фигурирует Mail.ru Group. После этого Telegram начнет принимать средства и от частных инвесторов. Общая стоимость токенов может составить от 3 до 5 млрд долларов.