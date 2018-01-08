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Гильермо дель Торо стал лучшим режиссером по версии «Золотого глобуса»

8 января 2018, 22:11

Гильермо дель Торо стал лучшим режиссером по версии «Золотого глобуса» Дель Торро удостоился премии за фильм «Форма воды».
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(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Гильермо дель Торо получил «Золотой глобус» за лучшую режиссерскую работу, пишет Газета.Ru.

Дель Торро удостоился премии за фильм «Форма воды». Картина также получила награду в номинации «Лучший саундтрек», его автором стал французский композитор Александр Депла.

В номинации за лучшую режиссуру были также представлены Стивен Спилберг с фильмом «Секретное досье», Кристофер Нолан с кинолентой «Дюнкерк», Ридли Скотт («Все деньги мира») и Мартин Макдонах («Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури»).

75-я церемония вручения наград премии состоялась в Лос-Анджелесе 8 января. Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» режиссера Мартина Макдонаха получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм-драма».


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