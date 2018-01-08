«Ак Барс» проиграл в Череповце

(Казань, 8 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В очередном гостевом матче чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» проиграл «Северстали» со счетом 2:5, пропустив решающие шайбы в третьем периоде.

К своему седьмому подряд выездному матчу казанцы подошли с ровным балансом – три победы и три поражения, но в роли лидера Восточной конференции лиги, опережая ближайшего преследователя – «Автомобилист» (Екатеринбург) – на одно очко. Хозяева, «Северсталь», имеют шансы на попадание в заветную восьмерку участников плей-офф на «Западе», им тоже очки нужны.

После позавчерашней победы в Москве над «Спартаком» тренерский штаб «Ак Барс» внес только одно изменение в свой стартовый состав на матч в Череповце. Место в воротах гостей занял Александр Шарыченков.

Сама же игра началась довольно спокойно, без бросков в первые две минуты и запредельных скоростей. Соперники ожидали ошибок оппонента. И довольно быстро дождались.

Команды порадовали публику тремя заброшенными шайбами в течение 46 секунд! Сначала хозяева перехватили шайбу, и Вадим Кудако хорошим кистевым броском пробил Шарченкова, 1:0, первый гол молодого парня в сезоне. Едва трибуны успели переварить и отметить радостное для них событие, как через 26 секунд ответная шайба влетела в ворота «Северстали». Данис Зарипов бросил с острого угла, а Станислав Галиев первым успел на добивание, 1:1. Правда, этот гол был засчитан только после видеопросмотра, затребованного тренерским штабом «Северстали», посчитавшим, что в их зону гости зашли перед голом с офсайдом. Судьи разобрались, офсайда не было. Прошло еще 20 секунд, как впереди был уже «Ак Барс». После своевременной передачи Иржи Секача Джастин Азеведо попал точно между щитков, в «домик» чешского голкипера хозяева Юлиуса Гудачека, 1:2.

Опомнившись от такого резкого поворота, череповчане взвинтили темп и рванули отыгрываться. И им это удалось – в ходе массированной атаки шайба отскочила к защитнику «Северстали» Адаму Мазуру, и он от души вколотил ее в сетку богатырским щелчком с ползоны. Активный и плотный прессинг хозяев сильно мешал казанцам как в обороне, так и в нападении. От сонного, острожного хоккея начала периода не осталось и следа. Боевая игра.

Столь же живо прошел и второй период. Теперь уже череповчане первыми вышли вперед, когда Руслан Карлин подставил клюшку после броска Максима Рыбина, 3:2. «Северсталь» владеет инициативой, так что гол этот хозяева заслужили. Но к концу второго периода игра надолго переместилась в зону «Северстали». Гости атаковали настойчиво и опасно, но безрезультатно.

Благодаря удалению у гостей хозяева очень активно начали третий период. Но постепенно гости перехватили инициативу, стараясь спасти матч. Атаковали, атаковали и пропустили резкую контратаку, Юрий Трубачев забил в касание с пятачка, 4:2.

Оставшееся время матча прошло в настойчивых атаках «барсов». Воспользовавшись удалением в составе «Северстали», гости заменили вратаря на шестого полевого игрока и получили шайбу в пустые ворота, 5:2.

После 49 матчей в активе «Ак Барса» осталось 88 очков, первое место на «Востоке». В следующем туре 10 января казанцы сыграют в Риге с местным «Динамо».

«Северсталь» (Череповец) – «Ак Барс» (Казань) – 5:2 (2:2, 1:0, 2:0).

Шайбы забросили: Кудако (8), Мазур (14), Карлин (28, 59), Трубачев (50) – Галиев (8), Азеведо (8). Штраф:10-8.

«Ак Барс»: Шарыченков. Яруллин – Марков, Зарипов – Ландер – Галиев; Токранов – Батыршин, Секач– Ткачёв – Азеведо; Охтамаа – Лямкин, Язьков – Потапов – Лукоянов; Фаткуллин, Глинкин – Бурмистров – Глухов; Кара.