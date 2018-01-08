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Определен состав сборной России на этап КМ по биатлону в немецком Рупольдинге

8 января 2018, 20:02

Этап Кубка мира по биатлону пройдет в Рупольдинге с 10 по 14 января.
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(Набережные Челны, 8 января, «Татар-информ»). Определен состав сборной России на этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в немецком Рупольдинге. Об этом сообщает Союз биатлонистов России.

В мужскую сборную попали: Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев и Юрий Шопин. В женскую – Татьяна Акимова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина.

Этап Кубка мира по биатлону пройдет в Рупольдинге с 10 по 14 января. В программе соревнований — индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты.


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