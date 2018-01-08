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Лыжники со всего Татарстана пробежали «КукморSkiмарафон-2018»

8 января 2018, 19:12

Лыжники со всего Татарстана пробежали «КукморSkiмарафон-2018» Мужчины бежали 25 км, женщины преодолели 15 км.
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(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Лыжники со всего Татарстана собрались сегодня в Кукморе на старте «КукморSkiмарафон-2018». Об этом сообщает газета «Трудовая слава».

В соревнованиях приняли участие чемпион Паралимпийских игр Рушан Миннигулов, чемпион РТ Руслан Миннигулов из Богатых Сабов, чемпион челнинского марафона Ильмир Юсупов, уроженка села Большой Сардек, 26-кратная победительница первенства России среди женщин среднего и старшего возраста, 13-кратная чемпионка мира Ания Галимуллина, чемпион РТ среди юношей Максим Исаев из села Нырья, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Елена Горохова и многие другие.

Мужчины бежали 25 км в пяти возрастных категориях, женщины преодолели 15 км в аналогичных возрастах. В итоге победители получили призы и медали, остальные участники – памятные сертификаты.


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