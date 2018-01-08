Баскетболисты-колясочники из Челнов победили в «Рождественском турнире»

(Набережные Челны, 8 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Баскетболисты-колясочники из Набережных Челнов победили в «Рождественском турнире», сообщили в спорткомплексе ДЮСШ «Яр Чаллы».

4 – 6 января в Ижевске проходили республиканские соревнования по баскетболу на колясках среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. В упорной борьбе и с большим отрывом по очкам победителем турнира стала команда «Яр Чаллы», на втором месте оказалась команда «Волга» из Ульяновска. Бронзовыми призерами стали баскетболисты из команды «Форвард» (Дмитровград).

Лучшим игроком турнира признан Альберт Заббаров из команды «Яр Чаллы».

Отметим, что обладательницей «золота» стала единственная в Набережных Челнах баскетбольная команда молодых баскетболистов-колясочников. Ребята тренируются в спорткомплексе ДЮСШ «Яр Чаллы».