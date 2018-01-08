Владимир Вавилов: Десятая часть средств для хосписа собрана

(Казань, 8 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Первая в наступившем году акция по сбору средств на строительство второй очереди хосписа в Казани состоялась сегодня. Свой вклад внесли прихожане храма в честь преподобного Серафима Саровского на концерте любительского хора «Распев».

Руководитель Фонда им. Анжелы Василовой Владимир Вавилов отметил, что десятая часть средств для хосписа уже собрана.

«Пока проект существует на стадии технического задания. Затем мы устроим конкурс на эскизный проект. Обратимся к Правительству республики для выделения земельного участка под строительство», – сказал корреспонденту ИА «Татар-информ» Вавилов.

Он сообщил, что в прошлом году силами общественности было собрано 23 миллиона рублей.

«Это очень много. Но это – только десятая часть от необходимой суммы», – рассказал он.

По словам руководителя фонда, строительство хосписа на 60 – 100 мест обойдется примерно в 250 миллионов рублей. По стандартам Министерства здравоохранения России, на каждые 100 тысяч населения необходимо 10 койко-мест для паллиативной помощи онкобольным. Сегодня в Татарстане хоспис только один, на 35 мест. Если учесть, что население только Казани составляет более 1,2 млн человек, то со строительством второй очереди хосписы смогут удовлетворить только потребности столицы.

«Сейчас наши будни состоят из непрекращающихся звонков желающих записать близких в хоспис. Поэтому каждая благотворительная акция, такая, например, как сегодня, приближает нас к облегчению их страданий», – поделился своими чаяниями Владимир Вавилов.