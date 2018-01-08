Медведев смягчил условия выдачи межбюджетных трансфертов на развитие дорог

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев своим постановлением установил более мягкие условия предоставления межбюджетных трансфертов на развитие дорог. Об этом сообщается на сайте Правительства России.

Речь идет о средствах на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Изменения, в частности, коснулись программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций (ПКРТИ).

«Закреплено обязательство субъектов Федерации по обеспечению заключения контрактов на реализацию ПКРТИ в срок до 31 марта года, в котором реализуются эти программы», – сказано в справке к документу.

Если какой-либо регион нарушит свои обязательства, межбюджетные трансферты будут перераспределены. Если и вовсе не выполнит их, ему придется вернуть деньги из регионального бюджета в федеральный.