Концерт хора «Распев» приблизил строительство второго хосписа в Казани

(Казань, 8 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в казанском храме в честь преподобного Серафима Саровского состоялся рождественский концерт хора «Распев». Все собранные средства были направлены в Фонд имени Анжелы Вавиловой на строительство второй очереди хосписа.

Концерт состоял из рождественских песнопений, которые обычно звучат на праздничных богослужениях, и колядок. Эти небольшие песни, славящие Бога, поют в дни Святок. Колядующие с ними ходят по домам и получают за исполнение небольшие съедобные подарки.

«Программу концерта мы составляли и готовили достаточно долго. Для нашего хора это не просто очередное выступление, а своеобразный подарок верующим в светлый праздник Рождества Христова. Мы дарим им хорошее настроение и благостное состояние духа, а также возможность стать дарителями самим – ведь все пожертвования пойдут на благое дело», – рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» руководитель хора Людмила Есина.

Любительский хор «Распев» существует при воскресной школе храма в честь Серафима Саровского в Казани более восьми лет. За это время были выступления на разных всероссийских и республиканских фестивалях. В день Рождества в составе сводного хора участники «Распева» поздравили митрополита Казанского и Татарстанского Феофана.

Хор состоит из нескольких групп: богослужебной, детской и хора прихожан. Все они исполнили подготовленные номера сначала отдельно, а потом все вместе грянули знаменитое «Многая лета» в честь собравшихся.

«Сегодня я поистине слышал ангельское пение. Оно состоит не в том, что все прозвучало идеально, нет. Кто-то в силу юного возраста еще не дотягивает нужные ноты, кто-то уже пожил и уже их не дотягивает. Но каждое исполнение было искренним, шедшим от всего сердца. Когда же мы встретимся с Богом и друг с другом, наши голоса будут истинно ангельскими. Ведь верующие никогда не прощаются навсегда», – отметил в конце выступления настоятель прихода в честь прп. Серафима Саровского протоиерей Дмитрий (Салков).

С благодарностью к хору и слушателям обратился руководитель Фонда им. Анжелы Василовой Владимир Вавилов. Он поблагодарил всех за участие в благом начинании.

«Этот концерт – первая в этом году благотворительная акция, направленная на сбор средств для строительства второго хосписа в Казани. Сейчас проект находится в стадии разработки технического задания. Но чем скорее мы соберем необходимые средства, тем быстрее приступим к его реализации», – сказал, в частности, он.