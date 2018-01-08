Российских дачников обязали убирать мусор и косить траву на участках

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). В России изменились правила противопожарного режима. Новшества, в частности, коснулись владельцев земли, расположенной в населенных пунктах, садоводческих и дачных объединениях. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщается на сайте Правительства России.

«Принятые решения позволят повысить уровень защищенности земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, полос отвода и охранных зон железных дорог, путепроводов и продуктопроводов от пожаров», – сказано в справке к документу.

Постановлением обозначены требования, которые касаются землевладельцев. Они обязаны регулярно убирать мусор на своих участках, а также косить траву.

Сжигать сухую растительность и хворост в полосах отвода и в придорожных полосах, охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов категорически запрещается. Также нельзя разводить в этих местах костры.

Отдельно обозначены меры пожарной безопасности при работе на полях уборочной техники.