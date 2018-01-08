На крыше 58-этажного Трамп-тауэра в Нью-Йорке произошел пожар

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). На крыше Трамп-тауэра – 58-этажного небоскреба в Нью-Йорке – вспыхнул пожар. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на NBC.

Как видно на видеозаписи с места происшествия, с крыши валит густой белый дым, открытого пламени не наблюдается, на месте работают пожарные.

Информации о жертвах не поступало. Известно, что в момент инцидента Президента США Дональда Трампа внутри здания не было.

Возможной причиной возгорания называют замыкание электропроводки.

Журнал «Форбс» оценил Трамп-тауэр в 318 млн долларов. Именно отсюда Трамп объявил о вступлении в президентскую гонку, а затем и о своей победе на президентских выборах в США. 11 января 2017 года в этой башне Трамп дал свою первую пресс-конференцию в качестве избранного Президента Соединенных Штатов.