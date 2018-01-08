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Фарид Мухаметшин: В РТ открыты все запланированные на год социальные объекты

8 января 2018, 16:35 , Фото: http://gossov.tatarstan.ru

Фарид Мухаметшин: В РТ открыты все запланированные на год социальные объекты По словам Председателя Государственного Совета РТ, в прошлом году в республике введено 2409 тыс. кв. метров жилья.
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(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Татарстан успешно завершил 2017 год, о чем свидетельствуют показатели жилищного строительства и реализации социальных программ. Об этом в ходе встречи с председателем наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, президентом Российского книжного союза Сергеем Степашиным заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Как сообщает пресс-служба парламента республики, Мухаметшин назвал конкретные цифры.

«В прошлом году в республике введено 2409 тыс. кв. метров жилья, выполнена годовая программа капитального ремонта многоквартирных домов, открыты все запланированные социальные объекты», – подчеркнул он.

Кроме того, речь на встрече зашла о партийном проекте «Единой России» – «Управдом» (Сергей Степашин возглавляет общественный совет партпроекта – прим. Т-и).


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