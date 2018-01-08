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Мухаметшин: С деятельностью Степашина связаны многие начинания в Татарстане

8 января 2018, 16:21 , Фото: http://gossov.tatarstan.ru

Мухаметшин: С деятельностью Степашина связаны многие начинания в Татарстане Сергей Степашин отметил положительные изменения в столице РТ, которая готовится принять матчи ЧМ по футболу 2018 года.
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(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Многие положительные инициативы Татарстана связаны с именем председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, президента Российского книжного союза Сергея Степашина. Об этом в ходе встречи с общественным и политическим деятелем заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Как сообщает пресс-служба парламента республики, в качестве примера Мухаметшин привел принятие в Татарстане закона о Счетной палате РТ (принят в период работы Степашина председателем Счетной палаты РФ – прим. Т-и).

«Казань значительно изменилась в лучшую сторону (по сравнению с предыдущим визитом – прим. Т-и)», – отметил в ходе общения Степашин, которому Мухаметшин рассказал о подготовке к ЧМ-2018.

Председатель Госсовета РТ пригласил Степашина на матчи мундиаля, которые примет столица Татарстана.


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