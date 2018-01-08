Казань – на третьем месте по популярности у туристов в Новый год

(Нижний Новгород, 8 января, «Татар-информ», Константин Барановский). В новогодние праздники РЖД перевезла в разные города РФ более 4 миллионов человек. По данным Федеральной пассажирской компании, самыми популярными направлениями для отдыха традиционно стали Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород, говорится на сайте РЖД.

Далее в рейтинге следуют Саратов, Брянск, Воронеж, Самара, Белгород и Ульяновск.

В прошлом году самыми напряженными днями перевозок стали 29 и 30 декабря. В наступившем – 7 и 8 января. Для пассажироперевозок в новогодние праздники задействовали 1800 рейсов.