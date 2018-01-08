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ТЮЗовцы устроили на улице Баумана праздничное представление для казанцев

8 января 2018, 20:19

ТЮЗовцы устроили на улице Баумана праздничное представление для казанцев Коллектив театра организовал для горожан путешествие по сказочным станциям на паровозике «ТЮЗ» с любимыми персонажами.
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(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Актеры и волонтеры Казанского ТЮЗа поздравили жителей и гостей Казани на улице Баумана с новогодними праздниками, сообщает пресс-служба театра.

Прохожих привлекали громкие песни и танцы в исполнении актеров. Также коллектив театра организовал для горожан путешествие по сказочным станциям на паровозике «ТЮЗ» с любимыми персонажами.

Дед Мороз и Снегурочка, прибывшие в самый разгар веселья, поиграли с детьми в зимние игры и поводили хороводы. В конце мероприятия состоялся розыгрыш призов.


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