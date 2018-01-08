Захарова назвала заявление Помпео «песней половецких пленниц»

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Обвинения, которые выдвигают США в адрес России о попытках повлиять на выборы в Соединенных Штатах, являются бездоказательными, а заявление главы ЦРУ Майкла Помпео похоже на песню половецких пленниц. Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ни одного сюжета, фильма, выступления не было, пока американская выборная система не выдала результат в виде Президента Трампа. Вот тогда все и началось – бездоказательные обвинения, поиски внешнего врага, стенания о “руке Кремля” – одним словом, песня половецких пленниц», – написала Захарова.

По ее словам, главным доказательством того, что информация от Помпео – вранье, является отсутствие подобных заявлений в течение длительного времени.

«Все эти “десятилетия” американские спецслужбы и официальные лица ни разу ни о чем подобном не заявляли и никогда не ставили перед российской стороной подобные вопросы», – отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее директор ЦРУ дал интервью телеканалу CBS, в котором заявил, что Россия и некоторые другие страны попытаются вмешаться в предстоящие в этом году выборы в Конгресс США, причем РФ «десятки лет вмешивается» в избирательный процесс в США.