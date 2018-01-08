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Экономика и финансы, Hi-Tech

Татарстан заинтересовался нижегородским ПО

8 января 2018, 22:33

Речь идет о «Цифровом предприятии», разработке Саровского ядерного центра.
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(Нижний Новгород, 8 января, «Татар-информ», Константин Барановский). Татарстан заинтересовался нижегородским программным обеспечением. ПО «Цифровое предприятие» разработано во ВНИИЭФ-РФЯЦ и предназначено для налаживания автоматизированного управления полным жизненным циклом предприятия.

Как рассказал и. о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин, нижегородское ПО готовится к выходу на зарубежный рынок. Однако есть интерес и со стороны российских регионов, в первую очередь Татарстана.

«Цифровое предприятие» потенциально является конкурентом продукта «1С: Предприятие».


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