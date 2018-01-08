Татарстан заинтересовался нижегородским ПО

(Нижний Новгород, 8 января, «Татар-информ», Константин Барановский). Татарстан заинтересовался нижегородским программным обеспечением. ПО «Цифровое предприятие» разработано во ВНИИЭФ-РФЯЦ и предназначено для налаживания автоматизированного управления полным жизненным циклом предприятия.
Как рассказал и. о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин, нижегородское ПО готовится к выходу на зарубежный рынок. Однако есть интерес и со стороны российских регионов, в первую очередь Татарстана.
«Цифровое предприятие» потенциально является конкурентом продукта «1С: Предприятие».