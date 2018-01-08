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Артисты татарской эстрады ведут сбор денег для осиротевших после аварии в Пестречинском районе детей

8 января 2018, 15:22

Артисты татарской эстрады ведут сбор денег для осиротевших после аварии в Пестречинском районе детей С инициативой в «Инстаграме» выступил Абри Хабриев.
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(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Артисты татарской эстрады организовали сбор денег для детей, осиротевших после страшной аварии в Пестречинском районе. 

Шоумен Абри Хабриев опубликовал в своем «Инстаграме» обращение, в котором призвал оказать помощь семьям погибших в страшной автокатастрофе.

В результате аварии погибли 4 человека, 4 детей потеряли родителей. В семье Давлетшиных осиротели сразу три ребенка. Матери лишилась трехлетняя дочь погибшей в аварии Алины Муртазиной. 

Певица, заслуженная артистка Татарстана, Айгуль Бариева поделилась постом Абри Хабриева.

Публикация от Әбри Хәбриев (@abri_xabrieff)


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