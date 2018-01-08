Артисты татарской эстрады ведут сбор денег для осиротевших после аварии в Пестречинском районе детей

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Артисты татарской эстрады организовали сбор денег для детей, осиротевших после страшной аварии в Пестречинском районе.
Шоумен Абри Хабриев опубликовал в своем «Инстаграме» обращение, в котором призвал оказать помощь семьям погибших в страшной автокатастрофе.
В результате аварии погибли 4 человека, 4 детей потеряли родителей. В семье Давлетшиных осиротели сразу три ребенка. Матери лишилась трехлетняя дочь погибшей в аварии Алины Муртазиной.
Певица, заслуженная артистка Татарстана, Айгуль Бариева поделилась постом Абри Хабриева.