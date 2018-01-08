Жена Аршавина пыталась пересадить няню своих детей из эконом в бизнес-класс

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина, снятая с рейса Москва – Алматы, пыталась пересадить няню своих детей в салон бизнес-класса из эконом-класса, что нарушало договор перевозки пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости.

Супруга футболиста проигнорировала требования кабинного экипажа о необходимости соблюдать правила авиакомпании.

Кроме того, Казьмина называла себя майором ФСБ и оказывала давление на экипаж. У «Аэрофлота» имеются показания пассажиров, которые подтверждают неподобающее на борту поведение супруги футболиста.

Ранее сообщалось, что во время руления самолета женщина отстегнула ремни безопасности свой и ребенка, чтобы поменять ему подгузник. Бортпроводники потребовали от нее сесть на место и подождать, когда самолет взлетит, но она не послушалась. Ей было сделано письменное предписание, однако супруга футболиста продолжала игнорировать все требования экипажа.

В итоге полет задержали на два часа, а бунтарку сняли с борта воздушного судна. Сотрудники полиции не стали задерживать Казьмину, проведя с ней «воспитательную беседу».